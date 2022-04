Rafa Brites esbanja alegria ao surgir se divertindo com o filho mais velho, Rocco

Rafa Brites mostrou um momento muito divertido que viveu durante uma brincadeira ao lado do filho mais velho, Rocco

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 19h58

Nesta sexta-feira, 22, Rafa Brites (35) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado do filho mais velho, Rocco (5).

A apresentadora publicou um clique onde ela aparece brincando com o pequeno de cavalinho, em meio a uma linda paisagem natural, com direito a um belo pôr do sol.

Na legenda, ela brincou: "Cara Eguinha pocotó, eu existo. Assinado sua lombar.".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Família linda!", escreveu outro. "Maravilhosa a mamãe e lindo o bebê!", falou ainda um terceiro.

Mamãe coruja!

Recentemente, Rafa se encantou nas redes sociais ao surgir agarradinha com os filhos, Rocco e Leon (1 mês).

A apresentadora publicou um clique onde ela aoarece agarradinha com os pequenos, enquanto dava para mamar para o caçula e fazia carinho no mais verlho.

"Mãe polvo!", escreveu ela na ocasião.

Confira o clique de Rafa Brites se divertindo com o filho durante uma brincadeira em meio a natureza: