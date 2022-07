Rafa Brites curte frio de Gramado na companhia do filho, Rocco

Rafa Brites exibiu um momento divertido que viveu com o filho no frio de Gramado

Nesta terça-feira, 5, Rafa Brites (35) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento encantador que viveu com o filho, Rocco (5).

A apresentadora publicou um clique onde aparece coladinha com o herdeiro, curtindo o friozinho de Gramado, lugar em que estão passando alguns dias.

No registro, os dois aparecem com looks de inverno rigorosos, super estilosos. Ela apostou em um casaco com pelos no capuz, enquanto o filho usava um casaco vermelho e um gorrinho de lã azul.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Let it go em Gramado", fazendo referência ao filme Frozen.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que gracinha!", disse um. Já outro fã apenas escreveu alguns emojis de carinhas e corações.

Confira os cliques Rafa Brites curtindo o frio de Gramado na companhia do filho: