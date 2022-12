Rafa Brites baba ao posar ao lado dos filhos com Felipe Andreoli: ''Vale ouro!''

Apresentadora Rafa Brites compartilha momento fofo com os filhos, Rocco e Leon, ao chegar em casa após longo dia de trabalho

A apresentadora Rafa Brites (36) encheu seu feed de amor ao compartilhar um clique encantador ao lado de seus filhos!

Na noite de quinta-feira, 08, influenciadora digital posou com os filhos, Rocco, de 5 anos de idade, e o caçula Leon, de apenas 10 meses, frutos de seu casamento de mais de 12 anos com Felipe Andreoli (42) no registro publicado em seu perfil no Instagram.

Na selfie, a mamãe coruja surgiu deitada com os herdeiros e celebrou o momento em que chegou em casa após um dia de trabalho para curtir o final do dia com os filhos.

"Chegar em casa depois de um longo dia de trabalho e se jogar no sofa com eles. Parece simples! Mas vale ouro!", escreveu Rafa Brites na legenda da postagem.

"Nossa, o verdadeiro tesouro da vida!", "Que delícia", "Família linda @rafabrites abençoada!!!!!", "Como são lindos", "São lindos, mas esse bebê parece um boneco de tão perfeito", "Coisa rica", "São umas fofuras", elogiaram os fãs nos comentários.

Confira o momento de Rafa Brites com os filhos, Rocco e Leon:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Caçula de Rafa Brites e Felipe Andreoli assiste ao pai na TV

Em viagem ao Catar a trabalho para cobrir a Copa do Mundo 2022, Felipe Andreoli não esconde a saudade da família que ficou no Brasil. O jornalista compartilhou um vídeo que recebeu da esposa, Rafa Brites, em que o filho caçula do casal, Leon, se empolga ao ver o pai pela TV.

Nas imagens, o bebê se anima ao reconhecer Andreoli na televisão. O repórter se derreteu pela família e lamentou estar perdendo os momentos com o herdeiro mais novo, mas destacou que falta pouco para retornar ao Brasil. Andreoli ainda brincou que espera voltar com a taça do Hexa.

"Já to há quase 20 dias fora de casa... O Leon tem só 9 meses, e pode parecer ridículo, mas a gente fica na dúvida se ele vai lembrar/reconhecer... Sei lá... depois de tanto tempo... Quando a @rafabrites me mandou esse vídeo, deu um alívio e um aperto no coração ao mesmo tempo. Que loucura, né? Reconhece pela imagem? Pela voz? Pelo... sangue?", começou escrevendo.

