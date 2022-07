Preta Gil encanta ao mostrar a sobrinha cantando: "Puxou a mamãe e as titias"

Durante a turnê em família, Preta Gil encantou os fãs ao mostrar a sobrinha cantando no palco

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 15h32

Preta Gil (47) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um momento fofo ao lado da sobrinha, Roma Pinkusfeld Gil (1).

No vídeo compartilhado no Instagram na tarde deste sábado, 16, ela aparece no palco cantando com a menina, filha de José Gil e Mariá Pinkusfeld, a música Sinais de Fogo, e se derreteu pelo momento.

"Roma @romapgil puxou a mamãe @mariapinkus e as titias né @naragil vai ser cantora sim ou com certeza????!!! Tia não aguenta tanta fofura !!! #nósagente #famliagil #viajandocomosgil", escreveu a cantora na legenda.

Os fãs ficaram encantados com o vídeo e elogiaram. "Que coisa fofa", disse uma internauta. "Ai gente, que lindeza", comento outra. "Com uma tia dessa, é fato que será cantora. Linda ela", afirmou uma seguidora. "Muito amor", falou mais uma.

Vale lembrar que Preta Gil e sua família estão em turnê pela Europa com o show Nós, A Gente, e o próximo show acontecerá na França.

Confira o vídeo de Preta e a sobrinha: