Neta caçula de Regina Duarte explode do fofurômetro com fantasia de sereia

Neta da atriz Regina Duarte, a pequena Isabel surge fofíssima com fantasia de sereia em fotos feitas pela mamãe, a atriz Talita Younan

Nesta quinta-feira, 16, a atriz Talita Younan explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar um álbum de fotos da filha, Isabel, de 2 anos, que é fruto do casamento com João Gomez e é neta da atriz Regina Duarte. A garotinha apareceu sorridente e fofíssima com seu look sofisticado.

Isabel encantou ao posar com uma fantasia de sereia nas cores rosa e azul, com direito a muito brilho e até uma coroa de princesa. “Quem aqui já viu uma sereia de verdade? Eu já!”, disse a mamãe coruja na legenda.

Vale lembrar que o filho de Regina Duarte, João Gomez, é pai de três crianças: Isabel, da relação com Talita Younan, e também os meninos João Gabriel (8) e Antônio (7), frutos do relacionamento com a atriz Regiane Alves. Regina Duarte é mãe de João Gomez, André Duarte e Gabriela Duarte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Talita Younan (@talitayounann)

Regina Duarte surge em fotos com a filha, Gabriela Duarte

Há poucos dias, Gabriela Duarte afastou os rumores de que teria se desentendido com a mãe, Regina Duarte. As duas apareceram juntas e felizes durante o dia do aniversário da atriz veterana.

"Hoje é seu aniversário. Parabéns mãe. Amo você", disse ela, e completou: "E pra quem acha que não nos falamos, rompemos, brigamos…. taí. Somos e sempre seremos mãe e filha. Família. Podemos não concordar em muitas coisas, como vocês já sabem…. Cada um que cuide do seu CPF rs….. Mas família é o mais importante (pra mim). Feliz ano novo minha mãe".