Murilo Huff explode o fofurômetro ao mostrar conversa com o filho: "Que sorte a minha ter você"

O cantor Murilo Huff encantou os seguidores ao postar um vídeo conversando Léo, fruto de seu relacionamento com Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff (27) explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta quinta-feira, 23, ao compartilhar um vídeo encantador com o filho, Léo (3).

No vídeo publicado no Instagram, o artista surge conversando com o herdeiro, fruto de seu relacionamento com a eterna rainha da sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021).

"Quem é o melhor amigo do Léo, fala pra mim?", questionou Murilo. "Papai", respondeu o pequeno. "E o melhor amigo do papai?", quis saber o cantor. "Léo", disse o menino. "Então me dá um beijo", completou o famoso, recebendo o carinho do filho.

Ao dividir o vídeo da conversa com os seguidores, Huff se declarou para o herdeiro. "Que sorte a minha ter você", declarou ele na legenda da publicação.

Os fãs do artista ficaram encantados com a postagem. "Coisa linda", disse um seguidor. "Filho, melhor amigo que um pai pode ter", afirmou outro. "Que coisa mais linda! Temos muito o que agradecer a Marília por ter deixado esse pedacinho precioso dela aqui no mundo. Ela deve estar tão orgulhosa vendo o filho crescendo tão esperto e tão lindo", falou uma fã.

Confira o vídeo de Murilo Huff com Léo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Huff (@murilohuff)

Murilo posa sorridente com o filho

Recentemente, Murilo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques ao lado do filho. Nos cliques publicados no feed do Instagram, o cantor surgiu sorridente ao lado de Léo, que está usando uma roupa igual a do personagem Woody, do filme Toy Story, e falou sobre o momento que passou com ele. "Dia de aprender juntos", escreveu o artista na legenda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!