Murilo Huff surge sorridente ao lado do filho, Léo: "Coisa mais linda"

O cantor Murilo Huff encantou os seguidores ao compartilhar alguns cliques ao lado do filho, Léo

Murilo Huff (27) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques ao lado do filho, Léo (3), fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995 - 2021).

Nos cliques publicados no feed do Instagram nesta sexta-feira, 17, o cantor surgiu sorridente ao lado do menino, que está usando uma roupa igual a do personagem Woody, do filme Toy Story, e falou sobre o momento que passou com ele. "Dia de aprender juntos", escreveu o artista na legenda.

Os seguidores de Murilo se derreteram pelos cliques. "Que gracinha", disse uma fã. "O Léo ta cópia de Marília. Olha expressão facial dele, todinha a dela", observou outra. "Aí meu Deus, que coisa linda", comentou uma seguidora. "Coisa mais linda. Muito amor", falou mais uma.

Recentemente, Huff usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar um clique fofíssimo do seu filho, Léo. No Instagram, o papai coruja registrou o herdeiro fantasiado com uma roupinha de astronauta e falou sobre a saudade que estava sentindo dele, já que estava curtindo as férias em Orlando, nos Estados Unidos. "Que saudade, papai", escreveu ele. Depois, o cantor mostrou o menino sorrindo. "Meu astronauta."

Confira as fotos de Murilo Huff com o filho, Léo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Huff (@murilohuff)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!