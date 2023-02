Morre Super Chico, o pequeno Francisco Bombini, aos 6 anos

Conhecido como Super Chico, Francisco Bombini faleceu nesta segunda-feira, 6, após ficar conhecido por superar a Covid-19

O menino Francisco Guedes Bombini, que era conhecido como Super Chico, faleceu nesta segunda-feira, 6, aos 6 anos de idade. O garotinho, que tinha Síndorme de Down e outras complicações de saúde, ficou conhecido na internet ao consegue superar a Covid-19 por duas vezes após internações.

De acordo com o site G1, o menino sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. O velório acontece em Bauru nesta segunda-feira.

Nas redes sociais, a mãe dele, Daniela Guedes Bombini, fez uma homenagem para o filho neste momento de luto.

"Chico me contava tudo! Ele não falava, mas ao mesmo tempo falava muito! E pelos cotovelos ainda! Mas de vez em quando eu percebia que ele cochichava com alguém e se eu olhasse ele disfarçava! Vira e mexe eu passava e ele estava resmungando e virava, me olhava e sorria! O sorriso mais puro de todo o universo! E eu pensava: com quem Chico conversa??? Tenho certo pra mim que todos temos uma missão nessa vida e a do Chico foi a de plantar sementes de amor no coração das pessoas! Era essa sua tarefa diária, depois dava satisfação, passando relatório e tudo mais, por isso falava tanto!! “Papai do céu, hozi eu fizi uma pessoa solí, quedita? Masi uma!” E descobri que era a Deus que ele se reportava! Todo santo dia, a todo minuto!", disse ela.

E completou: "Falavam em missão, em amor, em mudança de olhar para um mundo mais igual, humano, em como poderiam melhorar! Mas, ao mesmo tempo, tava um rolo lá no céu… Foi então que ele se abriu lindamente e Chico voou, com uma luz imensa em seu entorno! No último relatório de sua vida na Terra ele escreveu: “Aqui estive e aqui tentei fazer a diferença! Aqui dei exemplos e aqui vivi intensamente com muita força, cabeça erguida e sempre muito feliz!! Deixo a mamãe, o papai, minhas tatas, minhas vovós e vovô, titios, familiares e amigos, todos vocês, mas com uma lição de casa: tontinuá meu tabalo! Foi malaviloso!".