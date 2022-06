Kids / MAMÃE CORUJA

Mel Fronckowiak mostra 'arte' da filha, Nina, e declara: ''Pode ser fotógrafa e tatuadora''

A apresentadora Mel Fronckowiak se derreteu com a fofura da filha, Nina, fruto do casamento com Rodrigo Santoro

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 18h15