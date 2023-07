Matthew McConaughey e Camila Alves dão presente inusitado para o filho

Filho de Matthew McConaughey e Camila Alves completa 15 anos de vida e ganha um presente 'diferentão' dos pais

O ator Matthew McConaughey e a esposa, a modelo brasileira Camila Alves, escolheram um presente de aniversário inusitado para celebrar os 15 anos de vida do filho mais velho, Levi. O menino foi presenteado pelos pais com acesso às redes sociais .

Matthew e Camila fizeram a revelação sobre o presente diferente do filho em um post nas redes sociais. Eles explicaram que só agora permitiram que o filho tenha suas próprias redes sociais porque acham que ele já está com a consciência necessária para este tipo de recurso de interação.

“Feliz aniversário, Levi Alves McConaughey! 15 anos, amigão! A sua mãe ficou tensa hoje com o presente que vamos dar para você. Vamos permitir hoje, nos seus 15 anos, que você entre no universo das redes sociais. Nós te preparamos para este momento nos últimos três anos. Ele sabe quem é e para onde quer ir, e já pode lidar com isso. Compartilhe a sua história! Se expresse! Nós te amamos, feliz aniversário”, disse o ator.

Por fim, o pai coruja disse: “Quero que todos vocês saibam que estão recebendo um jovem muito legal e respeitoso, Levi McConaughey. E espero que todos possam fazer o possível para tratá-lo da mesma maneira. Levi, aproveite a aventura, compartilhando sua históiria e se expressando e trocando com as pessoas por aí”.

Matthew e Camila também são pais de Vida, de 13 anos, e Livingston, de 11 anos.

