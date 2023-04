Léo Santana explode o fofurômetro ao curtir dia na piscina com a filha, Liz: "Perfeitos"

O cantor Léo Santana encantou os seguidores ao postar fotos curtindo o dia ao lado de sua família

Léo Santana(35) explodiu o fofurômetro ao postar uma sequência de cliques encantadores em família nas redes sociais nesta terça-feira, 25.

O cantor está curtindo alguns dias de descanso na Costa do Sauípe, Bahia, e aproveitou o dia ensolarado para se divertir na piscina ao lado de sua esposa, a dançarina Lorena Improta(29), e da filha do casal, Liz (1).

Nas imagens, Léo aparece usando uma bermuda e uma camisa branca, e Lore apostou em um biquíni verde. Já a pequena encantou ao surgir com um maiô vermelho, enquanto pulava bastante na água com o papai.

Ao dividir os registros, o cantor se derreteu pela família. "Dispensa legenda momentos como esse! Amo vocês", escreveu ele.

Além das fotos postadas pelo artista, nesta última segunda-feira, 24, Lore também encantou seus seguidores ao compartilhar fotos na praia com a filha. Nas fotos, a dançarina surge com um biquíni azul-escuro fininho, curtindo o dia de sol com Liz no colo. "Não consigo mais tirar uma foto... só quer piscina e praia. (Tá aí me empurrando pra deixar ela descer)", escreveu.

Confira as fotos de Léo Santana com sua família:

Léo alfineta Lore após presente de Virginia Fonseca para Zé Felipe

O cantor Léo Santana decidiu dar uma alfinetada em sua esposa, Lore Improta, depois de descobrir que o cantor sertanejo Zé Felipe (25) ganhou um avião de presente de aniversário de sua amada, a influenciadora digital Virginia Fonseca (24).

"Ahhhh Virgínia, muito obrigado viu. Minha neni Lore Improta estava sem saber com o que me presentear no meu aniversário [emoji de cara apaixonada]", escreveu o cantor, na publicação do casal no Instagram, brincando com sua esposa, deixando os internautas rindo aos montes.

