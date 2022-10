Kim Kardashian enche a web de fofura ao compartilhar fotos dos seus quatro filhos

A influenciadora compartilhou uma série de fotos fofas dos seus filhos fantasiados como artistas da música

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 17h41

Nesta sexta-feira, 28, Kim Kardashian (41) encheu a web de fofura ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos de seus filhos.

North (8), Saint (6), Chicago (4) e Psalm (3) foram clicados pelas lentes de Greg Swales em looks estilosos que remetiam alguns artistas da música americana.

A filha mais velha vestia-se como a cantora Aaliyah, e a caçula como a artista Sade Adu. O filho mais velho de Kim Kardashian estava como Snoop Dogg e Psalm vestia um look igual ao do rapper Eazy E.

Os seguidores de Kim adoraram a publicação e fizeram chover elogios para as crianças fruto do relacionamento da Kardashian com o rapper Kanye West (44). “Você tem os bebês mais preciosos”, comentou um seguidor. E outra fã notou: “North está ficando mais parecida com a Kim a cada dia”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Eita!

Nesta última quarta-feira, 26, Kanye West causou confusão ao entrar na sede de uma marca de calçados sem ser convidado para pedir uma colaboração.

Após deixar o mundo todo indignado por falas antissemitas, o rapper teve seus contratos com Balenciaga, GAP e Adidas rompidos.