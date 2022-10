Kanye West teria sido expulso do escritório de marca de tênis após aparecer sem ser convidado

Rapper Kanye West causa situação constrangedora com marca de tênis após ter seu contrato com a Adidas rompido por polêmicas

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 21h17

Vivendo uma fase complicada de sua vida, o rapper Kanye West (45) está no olho do furacão causado por ele mesmo. Após deixar o mundo todo indignado por falas antissemitas, ele teve contratos com Balenciaga, GAP e Adidas rompidos. E nesta quarta-feira, 26, o rapper causou uma confusão na sede da Skechers, empresa famosa de tênis, após aparecer sem ser convidado, tentando uma colaboração.

O artista quis conversar com os donos da marca, para propor uma parceria entre eles e o músico. Em uma nota enviada ao site americano do TMZ, que noticiou a situação, a empresa de calçados disse que Kanye precisou ser escoltado para fora do prédio por dois seguranças.

“A Skechers USA, Inc., The Comfort Technology Company, afirmou que Kanye West - também conhecido como Ye - chegou sem aviso prévio e sem convite em um dos escritórios corporativos da Skechers em Los Angeles. Considerando que Ye estava envolvido em filmagens não autorizadas, dois executivos da Skechers escoltaram ele e seu grupo para fora do prédio após uma breve conversa”, dizia o comunicado.

Além disso, a empresa deixou claro que não pretende colaborar com o artista em nenhum momento do futuro. “Skechers não está considerando e não tem intenção de trabalhar com West. Condenamos seus recentes comentáriso divisicvos e não toleramos antissemitismo ou qualquer outra forma de discurso de ódio. A empresa gostaria de enfatizar novamente que West apareceu sem aviso prévio e sem ser convidado aos escritórios corporativos da Skechers”, concluíram.

Nas últimas semanas, Kanye deixou a internet revoltada com falas contra a comunidade judaica nas redes sociais e entrevistas. Sendo bloqueado do Instagram e do Twitter. O TMZ diz que a Skechers é uma empresa originalmente criada por uma família judia, sendo Robert Greenberg, o fundador, e seu filho Michael, o atual presidente da empresa.

Além das grandes marcas que terminaram seus contratos com West, A Vogue e a toda-poderosa Anna Wintour, já avisaram que não farão mais nenhuma parceria com o cantor. A agência de talentos CAA não representa mais o astro. Os advogados contratados por Kanye também o abandonaram.

Kanye West perde fortuna bilionária com fim de contrato

Graças ao seu rompimento com a Adidas, o rapper Kanye West perdeu seu status de bilionário. "Não tolera antissemitismo e qualquer outro tipo de discurso de ódio. Os comentários e ações recentes de Ye [apelido de Kanye] foram inaceitáveis, odiosos e perigosos, e violam os valores da empresa de diversidade e inclusão, respeito mútuo e justiça”, disse a marca alemã.

A Forbes confirmou que a fortuna de U$1,3 bilhões de Kanye contava seu dinheiro líquido, imóveis, músicas e 5% da marca de cosméticos de Kim Kardashian. Mesmo não tendo sido informado o quanto o cantor perdeu com o fim do contrato, a Adidas informou que neste quarto trimestre a empresa perdeu quase $250 milhões de euros de lucros líquidos ao tirar Kanye e sua coleção do catálogo.

"A Adidas é a única proprietária de todos os direitos de design de produtos existentes, bem como cores anteriores e novas sob a parceria. Mais informações serão fornecidas como parte do próximo anúncio de ganhos do terceiro trimestre da empresa em 9 de novembro de 2022", disse a marca em comunicado oficial.