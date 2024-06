Giovanna Ewbank diverte web com reação de filha em show de K-pop

Giovanna Ewbank leva sua filha, Titi, ao show do artista de K-pop Cha Eun Woo e diverte web ao mostrar sua reação durante a apresentação; confira!

A atriz Giovanna Ewbank fez uma viagem de meninas e levou sua filha Titi, de 10 anos, para assistir ao show do artista de K-pop Cha Eun Woo em São Paulo no último sábado, 1. E em vídeo publicado nas redes sociais, a esposa de Bruna Gagliasso mostrou a reação engraçada da filha ao ver o cantor pela primeira vez no palco.

Em seu perfil oficial do Instagram, Gioh mostrou que a dupla embarcou nessa aventura com uma amiga de sua filha. "Estamos fazendo uma viagem só das meninas", disse a artista. Em seguida, ela mostrou as duas amigas curtindo o show de uma vista privilegiada.

A internet se divertiu com a reação de Titi, que gritou, dançou e cantou muito junto do cantor durante a apresentação. Nos registros, a pequena fez um escândalo e animou a plateia com sua reação contagiosa.

"Alô alô @eunwo.o_c. Tem uma pré-adolescente muito sua fã por aqui! Títi me pediu pra ir ao show de um dos seus ídolos em SP com sua melhor amiga Nina. A viagem estava muito calma, até que de repente… (assista até o final, kkkkkk). Quem tem uma pré-adolescente em casa levanta a mão", escreveu Giovanna Ewbank na legenda da publicação.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank se derrete ao conhecer a filha de Fernanda Paes Leme

No último dia 23, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso conheceram pessoalmente Pilar, filha recém-nascida de Fernanda Paes Leme. A nova mamãe recebeu essa visita super especial para sua pequena, que chegou ao mundo no dia 17 de abril.

O encontro foi registrado nas redes sociais pelos titios corujas. Através de seus stories no Instagram, Giovanna publicou uma foto ao lado do marido enquanto segurava a bebê nos braços.

Encantada com Pilar, a amiga de Fernanda Paes Leme se derreteu de amores ao parabenizá-la pela chegada da herdeira. "Parabéns pela joia que Deus te deu e pela mama que você tornou. Hoje foi dia de conhecer a Pilar com direito a lookinho combinando. Tia Gio e tio Bruno já te amam", declarou ela.

A fofura não parou por aí! Em seu perfil no X, antigo Twitter, Giovanna Ewbank publicou uma nova foto do casal junto com a pequena. "Namore alguém que te olhe como a gente olha para nossa sobrinha Pilar! Meu Deus, tia Gio tá muito apaixonada", escreveu a famosa.

Bruno Gagliasso também dividiu com os seguidores um registro fofíssimo ao lado da filha de Fernanda Paes Leme. "Pilar veio com muito amor e trazendo felicidade!", disse o ator, parabenizando a amiga e o pai da bebê, Victor Sampaio.