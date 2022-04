Giovanna Ewbank derrete a web ao mostrar quais são as 7 coisas que mais ama na vida

Sempre carinhosa, Giovanna Ewbank mostra o que mais ama na vida com vídeos descontraídos

CARAS Digital Publicado em 09/04/2022, às 12h16

Não é novidade para ninguém que Giovanna Ewbank (35) é completamente apaixonada por sua família e, bem, pela vida em geral.

Inclusive, na última sexta-feira, 08, a atriz decidiu mostrar um pouquinho mais dessas paixões.

Em seu Instagram, ela postou um vídeo da sua versão da trend ‘as 7 coisas que eu mais amo na vida’. Recheado de momentos fofos, descontraídos e engraçados, a loira conquistou os internautas.

É claro que Bruno Gagliasso (39), Titi (8), Bless (7) e Zyan (1) roubaram a cena em diversos pedaços da montagem.

“As 7 coisas que eu mais amo nessa vida: 1- Meus filhos; 2- Meu marido, minha alma gêmea. Companheiro de vida; 3- Meu trabalho; 4- Esporte; 5- Viajar e viver novas experiências; 6- Me jogar em tudo sem medo e vergonha de ser feliz; 7- E, claro, todos os desse animais do mundo”, escreveu no vídeo.

Como legenda do post, a apresentadora interagiu com os seguidores: “Fiz esse vídeo há um tempão e esqueci de postar… Amei rever! Me conta aí… Qual as 3 coisas que você mais ama nessa vida?”, questionou.

Confira o vídeo em que Giovanna Ewbank expõe as 7 coisas que mais ama na vida: