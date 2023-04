Filhos de Zé Neto e Natália Toscano fazem ensaio fotográfico em clima de Páscoa

Filhos de Zé Neto e Natália Toscano esbanjam fofura em novas fotos: 'Amam essa magia que a Páscoa traz'

A influenciadora digital Natália Toscano encantou ao mostrar o novo ensaio fotográfico dos seus filhos, José e Angelina, frutos do casamento com o cantor sertanejo Zé Neto. As crianças entraram no clima de Páscoa em fotos divertidas no jardim.

Com itens que lembram essa época do ano, eles capricharam nas poses e esbanjaram seus melhores sorrisos. A mamãe coruja se derreteu ao falar sobre o novo ensaio deles.

“As crianças amam essa magia que a Páscoa traz, do coelhinho, da caça aos ovos... Mas todos os anos reforço a verdadeira e principal essência que é a ressureição de Jesus Cristo. Momento de união, de parar para refletir, de ver a vida diferente. E a mamãe baba mesmo com os meus amores”, declarou.

Fotos: Lívia Cardoso

Zé Neto ganha festa de aniversário

Há poucos dias, o cantor Zé Neto fez aniversário e ganhou uma festa de aniversário surpresa de sua esposa, Natália Toscano. Ela preparou uma festa na fazenda da família em Goiás com o tema do time de futebol Palmeiras.

"Preparei tudo do jeitinho que o Zé gosta, com muita simplicidade e decoração do time do coração do meu amor! Organizei em 24 horas como na maioria das vezes, aqui a gente faz acontecer, mas eu amei", disse Natália com exclusividade para a CARAS Digital. "Uma noite mais que especial para celebrar mais um ano de vida do homem que me completa 100%, um pai excepcional, a pessoa mais alegre e simples que deixa os nossos dias com uma cor diferente. Meu amor e eterno namorado, parabéns!", elogiou ela.