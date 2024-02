Filho de Leticia e Juliano Cazarré sofre acidente em seu aniversário

Vincente, filho de Leticia e Juliano Cazarré, sofre acidente durante uma partida de futebol em seu aniversário e vai parar no hospital; saiba mais!

Vicente, filho de Leticia e Juliano Cazarré, sofreu um acidente durante seu aniversário de 14 anos na última sexta-feira, 16. Comemorando a data com uma partida de futebol, o garoto acabou machucando seu nariz e precisou ser levado ao hospital.

Em suas redes sociais, Leticia publicou uma foto do filho sendo levado em uma cadeira de rodas. Pouco tempo depois, ela mostrou o aniversariante outra vez deitado em uma cama do hospital e explicou o que havia acontecido.

"Quebrou o lado esquerdo do nariz num acidente futebolístico. Não precisa de cirurgia. Estamos de alta pra casa", escreveu a mamãe em publicação feita nos stories de seu Instagram.

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Mais cedo, Leticia havia homenageado seu filho com uma declaração em suas redes sociais. Após compartilhar várias fotos do herdeiro ao longo dos anos, ela falou um pouco sobre a personalidade de Vicente em uma homenagem.

"O moleque doido mais doido que eu já conheci na minha vida!! Vicente, meu filho muito amado e que muito me santifica!! Aquele que primeiro me mostrou o caminho da renúncia ao meu próprio egoísmo, a via do amor e do sacrifício, a grandeza de sermos mãe e pai, por você! Obrigada por tudo, por tanto! Te amo! feliz 14 anos!", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Juliano Cazarré também celebrou o aniversário do filho

Em suas redes sociais, o ator Juliano Cazarré também celebrou o aniversário de seu primogênito, Vicente. No Instagram, o artista postou um vídeo com vários momentos da vida do filho e escreveu uma bela mensagem para ele. "14 anos do Vicente. Meu filho mais velho. Um poço de talentos. Desenha, toca, canta, joga bola. Um menino amoroso, dono de um coração de ouro, incapaz de guardar rancor."

"Obrigado, Senhor, por este filho que me confiaste. Dá-me a sabedoria necessária para guiá-lo até Vós. Obrigado, Vicente, por me teres escolhido para ser teu pai. Perdoa-me, filho, pelos erros que cometi contigo. É sempre contigo, meu primogênito, que vou aprendendo o que é a paternidade, que vou desenvolvendo as virtudes que tanto me faltam para ser um bom pai", completou.