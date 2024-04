Filhas de Virginia Fonseca brincam com coelhos em almoço de Páscoa

Maria Alice e Maria Flor, filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, brincam com coelhos em almoço de Páscoa e encantam web; confira!

A influenciadora digital Virginia Fonseca fez questão de fazer um almoço de Páscoa inesquecível para suas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1. A esposa do cantor Zé Felipe surpreendeu suas pequenas neste domingo, 31, com pequenos coelhos brancos.

Em seu perfil oficial do Instagram, a nora de Leonardo compartilhou alguns registros de como foi a Páscoa de sua família. As Marias, que em breve ganharão um irmão, José Leonardo, apareceram com vestidos rosas idênticos e brincaram com pequenos coelhos brancos. A primogênita da família ainda apareceu vestida de Batman para os cliques.

"Passando pra desejar uma FELIZ PÁSCOA!!! Jesus VIVE e por aqui estamos comemorando esse dia com muita alegria, amor e paz", escreveu Virginia na legenda da publicação, que ainda contou com fotos de toda a família reunida.

Nos comentários, seus seguidores se encantaram com os registros das herdeiras. "Ohh Jesus do céu, eu não aguento", escreveu o influenciador Lucas Guedes. "A última foto. Família abençoada!", disse um fã. "As totas com o coelho... que amor", escreveu outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

