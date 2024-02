Filha de Ticiane Pinheiro encanta ao surgir fantasiada: "Linda"

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a filha caçula, Manuella, fantasiada para curtir uma festinha

Ticiane Pinheiro encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novos cliques com a filha caçula, Manuella, de 4 anos, fruto de seu casamento com o jornalista Cesar Tralli.

Ainda em clima de Carnaval, a apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record TV, mostrou a herdeira fantasiada como a Princesa Jasmine, do filme Aladdin, para participar de uma matinê com os amiguinhos.

Já Ticiane apostou em um look mais despojado para acompanhar a herdeira na festinha: uma camiseta branca, um shorts preto e um tênis. "Matinê", escreveu a loira na legenda da publicação, ganhando vários elogios dos seguidores. "Linda", disse uma fã. "Que amor, gente", se derreteu outra. "Duas lindas", falou uma terceira.

Nesta última terça-feira, 13, Manu curtiu o Carnaval com o papai. Durante a folga, Cesar Tralli viajou para Campos do Jordão com a herdeira, e compartilhou algumas fotos dos passeios que eles fizeram juntos. "Princesinha e Papai. Bloco do Mais Puro Amor", escreveu o jornalista na postagem.

Vale lembrar que Ticiane também é mãe de Rafaella Justus, de 14 anos, fruto de seu casamento com o empresário e apresentador Roberto Justus.

Confira a publicação:

