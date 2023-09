Filha de Taís Araujo rouba a cena em foto com a mãe

Taís Araujo faz rara aparição com a filha caçula em tarde de música na cidade de São Paulo

A atriz Taís Araujo aproveitou a tarde do feriado de 7 de setembro para curtir um passeio com a sua filha caçula, Maria Antônia, de 8 anos, fruto do casamento com Lázaro Ramos. As duas marcaram presença em um festival de música na cidade de São Paulo e esbanjaram estilo.

Taís apareceu com um macacão jeans estiloso. Enquanto isso, Maria Antônia surgiu com camisa xadrez, saia e meia-calça preta.

Recentemente, a atriz contou uma história divertida com a filha durante participação em um podcast. Esperta, a pequena perguntou se a atriz tinha o telefone de nada mais, nada menos do que, da cantora Beyoncé. "Eu fico querendo mostrar para meus filhos que eles conhecem as pessoas que eles gostam. 'Sabia que sou amiga da Iza? A Iza é minha amiga! Fico tentando comprar meus filhos nesse lugar... (risos). Fico tirando uma ondinha com eles. Mas outro dia minha filha perguntou: 'Mãe, você tem o telefone da Beyoncé? Da Beyoncé a mamãe não tem", contou ela

Ao ouvir a resposta, Taís conta que a filha retrucou:"Bem queria mandar um WhatsApp: 'Beyoncé, vai rolar show no Rio quando? Solta essa agenda gata'".

Vale lembrar que Taís e Lázaro também são pais de um menino, João Vicente, de 12 anos.

Taís Araujo curte evento com a filha caçula, Maria Antônia - Foto: Leo Franco / AgNews

Lázaro Ramos voltará à Globo

O ator Lázaro Ramos está de volta às novelas da Globo! Ele encerrou o contrato fixo com a emissora em 2021, mas manteve as portas abertas e acaba de ser escalado para uma novela novela. Nesta quinta-feira, 22, o canal confirmou que o artista está no elenco da releitura da novelaElas Por Elas, que será a próxima trama das 6.

O marido de Taís Araujo vai interpretar o personagem Mário Fofoca , que ficou imortalizado na memória popular ao ser interpretado no passado por Luis Gustavo. Lázaro Ramos está longe das novelas desde que atuou em Geração Brasil, de 2014, e rompeu seu contrato fixo com a Globo em 2021.

Atualmente, ele está no elenco da Amazon, na qual está desenvolvendo projetos para o streaming.

O remake de Elas Por Elas é escrito por Thereza Falcão e Alessandro Marson, sendo que a versão original foi feita por Cassiano Gabus Mendes na década de 1980. "A grande mudança da nova leitura está nos perfis das protagonistas. Agora são todas mulheres entre 40 e 50 anos, diferentes entre si, mas mulheres atuais, mais independentes, proativas, exercem uma atividade profissional", disse a autora Thereza Falcão ao Gshow.