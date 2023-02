Filha de Sheila Mello encanta ao surgir toda estilosa em passeio com pet: ''Igual à mãe''

Na rede social da mãe, filha de Sheila Mello, Brenda Scherer, roubou a cena ao aparecer estilosa passeando com sua cachorrinha

A filha de Sheila Mello (44), Brenda Scherer (9), chamou a atenção ao fazer mais uma aparição na rede social da mãe. Neste domingo, 05, a artista compartilhou uma foto de um passeio no parque com a herdeira e sua cachorrinha e encantou.

No registro, a menina, fruto do casamento da dançarina com Fernando Scherer (48), surgiu toda estilosa com sua pet e impressionou com seu tamanho.

De shorts preto, blusa estampada e tênis vermelhos, a filha de Sheila Mello posou despojada no momento. "Meus amores!", escreveu a loira sobre as duas.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a jovem. "Perfeita", elogiaram os fãs. "Igual à mãe", notaram os seguidores a semelhança da menina com a mãe. "Clone mirim", observaram outros.

Veja a foto da filha de Sheila Mello:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Sheila Mello anuncia fim do namoro com tenista: "Cuidando de mim"

A dançarina Sheila Mello está solteira novamente. Em outubro do ano passado, ela revelou que terminou o namoro com o tenista João Souza (34), conhecido como Feijão. Ela não contou o motivo do término, mas disse que precisou de alguns dias longe das redes sociais para cuidar de si mesma.

“Bom dia! Fiquei quietinha esses dias cuidando de mim, do meu coração. Meu namoro acabou! Todo relacionamento carrega um aprendizado valioso, e assim será, ficarei com o bom da experiência”, escreveu ela em um post nos stories do Instagram.