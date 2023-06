Filha de Sheila Mello choca ao surgir de vestido de festa: 'Perfeita'

Toda arrumada, filha de Sheila Mello choca ao aparecer deslumbrante em look de festa

A filha de Sheila Mello com Fernando Scherer, Brenda Scherer, chamou a atenção ao surgir toda estilosa em um novo clique na rede social da mãe. Nesta quarta-feira, 07, a ex-dançarina do É o Tchan publicou um clique da herdeira usando um vestido azul e impressionou.

Isso porque, a garota apareceu deslumbrante no modelo longo e com leve volume. Sem perder a jovialidade, ela apostou em tênis e os cabelos soltos para marcar presença no casamento do pai com Dianelli Geller. Fazendo pose, Brenda Scherer esbanjou todo seu charme com elegância.

"Uma fada para chamar de minha", escreveu Sheila Mello ao exibir a filha com muito orgulho. Nos comentários os internautas elogiaram a adolescente. "Linda", admiraram os fãs. "Perfeita", definiram outros.

Ainda recentemente, Sheila Mello impressionou ao compartilhar uma selfie de rosto colado com Brenda. A semelhança das duas chamou a atenção dos fãs. A garota, de 9 anos, é fruto do relacionamento que a artista teve com o ex-atleta Fernando Scherer, com quem ficou casada entre 2010 e 2018.

Fernando Scherer, o Xuxa, mostra as fotos oficiais do seu casamento com Dianeli Geller

O ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, abriu um álbum de fotos com vários momentos do seu casamento com a esposa, Dianeli Geller. Os dois oficializaram a união em uma cerimônia ao ar livre no último sábado, 27, em Florianópolis, Santa Catarina, com a presença de amigos e familiares. Agora, neste domingo, 28, ele abriu um álbum com as fotos oficiais da união.

Fernando surgiu radiante nas fotos ao lado da esposa durante a cerimônia e também com suas filhas, Isabella Scherer e Brenda, frutos de relacionamentos anteriores. Na legenda, ele falou sobre o amor em sua vida.

"Amor. Amor é uma ação em que você escolhe e decide colocar em prática diariamente expressando através de palavras e ações. Hoje escolhes materializar esta união, e decidimos colocar o amor em todas nossas ações diárias. De mãos dadas somos mais fortes, indestrutíveis, inabaláveis e indomáveis. Te amo", disse ele.