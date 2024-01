Filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus encanta em cliques na neve: "Princesa"

Vicky Justus, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, se transforma em princesa da Disney e encanta em cliques super fofos na neve; confira!

A influenciadora digital Ana Paula Siebert estourou o fofurômetro em suas redes sociais ao compartilhar novos clique de sua filha Vicky, de 3 anos, fruto de seu casamento com Roberto Justus. A família está de férias em Aspen, nos Estados Unidos, e a mamãe aproveitou para fazer alguns cliques de sua herdeira na neve.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa mostrou que sua filha sabe ser uma verdadeira princesa. Nos cliques, Vicky se vestiu como Ana, do filme Frozen, da Disney, e apareceu toda sorridente na neve. A pequena surgiu de vestido azul claro, além de um chapéu peludo na mesma cor, que contrastou com as cores vibrantes de seus olhos.

"Vicky. Minha princesa", escreveu Ana Paula, em inglês, na legenda do Instagram. Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos registros e rasgaram elogios. "Essa roupa da Vicky superou tudo", disparou um fã. "Eu não tenho maturidade. É literalmente uma princesa", declarou outro. "Vick maravilhosa, estilosa", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Esposa de Roberto Justus mostra detalhes da obra na mansão da fazenda

No último dia 4, Ana Paula Siebert mostrou detalhes do andamento na obra de sua mansão luxuosa na fazenda com o marido, Roberto Justus. O casal está construindo uma nova propriedade na mansão que o empresário possui há muitos anos. A obra está entrando na fase dos acabamentos e deve ficar pronta ainda no início de 2024.

Com isso, a influenciadora digital foi visitar os ambientes e surpreendeu pelo tamanho das janelas para entrar luz natural e os ambientes espaçosos para abrigar toda a família. "Evoluiu bastante. Tem uma parte que vai ficar pronta no final do ano e o restante só no começo do ano que vem”, disse ela.

Então, ela confessou que está ansiosa para ver o resultado final. "A gente olha e dá a sensação de que não vai pronto nunca a obra, né. Evoluiu muito da última vez. Quando levanta a casa, o resto vai muito rápido”, contou.

Inclusive, ela contou qual será o seu ambiente favorito: o louceiro. O espaço servirá para guardar todas as louças da mansão e será onde ela vai planejar a decoração das mesas nas datas especiais.

