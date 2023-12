Esposa de Roberto Justus mostra detalhes da obra na mansão da fazenda

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert exibe como está andamento da obra na mansão da fazenda e o tamanho dos ambientes chama a atenção

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa de Roberto Justus, agitou as redes sociais ao mostrar o andamento da obra na mansão luxuosa na fazenda. Eles estão construindo uma nova propriedade na mansão que o empresário possui há muitos anos. A obra está entrando na fase dos acabamentos e deve ficar pronta no início de 2024.

Com isso, Ana Paula foi visitar os ambientes e surpreendeu pelo tamanho das janelas para entrar luz natural e os ambientes espaçosos para abrigar toda a família. "Evoluiu bastante. Tem uma parte que vai ficar pronta no final do ano e o restante só no começo do ano que vem”, disse ela.

Então, ela confessou que está ansiosa para ver o resultado final. "A gente olha e dá a sensação de que não vai pronto nunca a obra, né. Evoluiu muito da última vez. Quando levanta a casa, o resto vai muito rápido”, contou.

Inclusive, ela contou qual será o seu ambiente favorito: o louceiro. O espaço servirá para guardar todas as louças da mansão e será onde ela vai planejar a decoração das mesas nas datas especiais.

Ana Paula Siebert fala de procedimentos estéticos

Conhecida pela beleza e elegância, a modelo Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, resolveu matar a curiosidade dos fãs e contou nesta quinta-feira, 23, quais procedimentos estéticos ela já fez no rosto.

Questionada pelos fãs, ela resolveu detalhar os cuidados que faz todos os meses. Segundo ela, foram realizados quatro procedimentos diferentes, todos neste ano. Ela listou em detalhes.

"Diferente (sic) do que acham e inventam, eu faço pouca coisa no rosto. Eu faço botox, laser fotona, amo preenchimento de olheiras (uma vez ao ano), e este ano coloquei muito pouquinho de boca... só este ano (e há uns cinco eu recebo mensagens perguntando por que eu não contava a verdade)", explicou ela.

Além dos procedimentos no rosto, Ana Paula Siebert também contou que fez bioestimulação no pescoço e no bumbum. "Na hora não muda nada, mas depois de um tempo a pele fica mais firme. Após a gravidez, eu parecia um sapo", disparou ela.