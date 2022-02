Ferrugem e sua esposa preparam festa surpresa para a filha mais velha: ''Um dia do jeito que ela mais ama''

Ferrugem e sua esposa, Thais Vasconcellos prepararam com muito carinho uma festa surpresa para a filha, Júlia

Neste domingo, 20, a casa de Ferrugem(33) está em festa! Isso porque a filha mais velha do cantor, Júlia, está completando 11 anos de vida.

Para celebrar esse momento mais que especial, o pagodeiro e sua esposa, Thaís Vasconcellos (27) decidiram fazer uma festa surpresa para a menina, com direito a amigos, familiares, muita brincadeira e uma linda decoração.

Os papais babões publicaram uma série de registros da festa onde eles aparecem mostrando para a herdeira o evento que teve como temática a personagem Hello Kitty, com muitas bexigas e docinhos em tons de rosa, que também contou com a presença das irmãs mais novas de Júlia, Sofia (4) e Aurora (2).

Na legenda, eles falaram com carinho desse momento especial que preparam para pequena: "SURPRESA! Resolvi a 4 dias atrás fazer uma festa surpresa pra minha filha mais velha, a final não é todo dia que faz 11 anos mesmo falando toda vez que não vou fazer mais festa... E quis organizar um dia do jeito que ela mais ama, com os amigos da escola, família, piscina e muita brincadeira. Nós te amamos filha!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Família linda!", disse um. "Parabéns boneca! Que amor!", escreveu outro. "Que fofura!", falou um terceiro.

Confira os cliques da festa surpresa que Ferrugem e sua esposa prepararam para a filha mais velha: