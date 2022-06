Felipe Simas posta clique com o filho caçula e se derrete: "Me tira risos sinceros"

O ator Felipe Simas encantou os fãs ao compartilhar uma foto com o filho caçula, Vicente

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 20h20

Felipe Simas (29) compartilhou um clique fofo com o filho caçula, Vicente, nesta quarta-feira, 15.

No registro publicado em seu perfil no Instagram, o ator surgiu com o herdeiro no colo e falou sobre como ele o faz feliz.

"Me tira risos sinceros, esse Vicente...", escreveu o artista, casado com Mariana Uhlmann (31). Os dois, vale lembrar, também são pais de Joaquim (8) e Maria (5).

O clique do ator com o caçula encantou os seguidores. "Lindos", disse uma internauta. "Como o Vicente está enorme", falou outra. "Que foto mais linda. Que Deus abençoe vocês", comentou uma seguidora. "O Vicente está a sua cara", afirmou uma fã.

Momento com os filhos

Felipe encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique com os filhos, Joaquim e Vicente, e contou que estava curtindo um momento com os herdeiros. Ao compartilhar o registro, Felipe falou sobre aproveitar o tempo com os filhos. "Ir devagar é um estilo de vida. Nossos filhos merecem nosso tempo, sem pressa", escreveu o artista.

