Felipe Simas curte momento com os filhos, Joaquim e Vicente

O ator Felipe Simas encantou os fãs ao compartilhar um clique ao lado de Joaquim e Vicente nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 15h35

Felipe Simas(29) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique com os filhos nesta quarta-feira, 8.

Em seu perfil no Instagram, o ator surgiu ao lado de Joaquim (8) e Vicente (2) e contou que estava curtindo um momento com os herdeiros, fruto de seu relacionamento com Mariana Uhlmann(31).

Ao compartilhar o registro, Felipe falou sobre aproveitar o tempo com os filhos. "Ir devagar é um estilo de vida. Nossos filhos merecem nosso tempo, sem pressa", escreveu o artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a postagem. "Família linda", disse uma internauta. "Que coisa mais linda", comentou outra. "Os filhos são nossa maior riqueza", falou uma seguidora. "My boys", se derreteu Mariana.

Conselho para os fãs

Felipe decidiu se abrir mais uma vez com os internautas nas redes sociais. O ator, que está casado com Mariana desde 2016, fez um desabafo sobre o quanto a honestidade é importante nos relacionamentos. No Instagram, ele publicou uma foto linda na qual apareceu curtindo um momento carinhoso com a esposa.

"Um pequeno, porém muito importante conselho para os jovens casais que acreditam de fato que o casamento é a parte mais importante da vida de um ser humano. Não existe meia verdade [...] E se existe mentira não existirá a total confiança. A mentira tira a liberdade", escreveu ele em um trecho da publicação.

Além de Joaquim e Vicente, Felipe e Mariana também são pais de Maria, que está com cinco anos.

Confira: