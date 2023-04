Felipe Araújo se derrete ao surgir agarradinho com o filho: "Meu pequeno"

O cantor Felipe Araújo postou uma foto agarradinho com o filho, Miguel, e encantou os seguidores

Felipe Araújo (27) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique ao lado do filho, Miguel (4), fruto do relacionamento com Caroline Marchezi.

No clique publicado no feed do Instagram nesta quinta-feira, 6, cantor aparece dando um beijo carinho no herdeiro, que está sentando em seu colo. Para o registro, o menino surge usando uma camiseta, calça jeans e tênis. Já o papai está com uma roupa toda preta e boné.

Ao dividir o momento fofo com o filho, Felipe se derreteu. "Dias incríveis com meu pequeno", escreveu o artista na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram pelo clique e encheram a postagem de curtidas e elogios. "Linda foto", disse uma seguidora. "Muito amor envolvido", escreveu outra. "Perfeitos, que Deus abençoe sua família", falou uma fã. "Como tá bonito meu pequeno, muita saudade, mas mês mês que vem vou matar essa saudade", comentou João Reis Araújo, pai de Felipe e avô de Miguel.

Recentemente, Felipe decidiu revelar que seu filho é autista. "Falar sobre isso é muito importante para ajudar as pessoas. Quando a gente tem o diagnóstico o mais breve possível do espectro autista, temos mais chances de assertividade no tratamento. Meu filho, a gente conseguiu, muito por conta da mãe dele, que trabalha na área, perceber o espectro quando ele tinha um ano e quatro meses", revelou ele à Quem.

"A gente pôde buscar esse tratamento, que vai perdurar ainda por muitos anos, bem cedo... O Miguel está tendo um desenvolvimento maravilhoso, então é muito importante a gente abrir os olhos das pessoas e tentar romper com a barreira do preconceito quanto a essa questão [...]", acrescentou.

Confira a foto de Felipe Araújo com o filho, Miguel:

