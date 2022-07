Felipe Araújo se compara ao seu filho ao publicar clique antigo: ''Vocês vão ficar chocados''

Felipe Araújo comparou cliques de seu filho, Miguel, com fotografia antiga sua e chocou web com semelhança

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 17h30

Nesta quarta-feira, 20, Felipe Araújo (27) decidiu usar suas redes sociais para comparar um clique seu com alguns registros que fez do seu filho, Miguel (3).

O cantor publicou uma série de cliques onde o pequeno aparece brincando na piscina, usando uma sunga azul e comparou com uma foto antiga sua, de quando ele tinha mais ou menos a idade do menino, usando também uma sunga azul na piscina.

Na legenda, o papai babão se derreteu escrevendo: "Vocês vão ficar chocados com a última foto! Acha que parece? Papai já ta morrendo de saudade".

A semelhança dos dois chocou a web que rapidamente passou a comentar no post: "Muito parecidos", disse um. "Idênticos!", falou outro. "O tanto que se parecem! Lindos demais!", escreveu um terceiro.

Confira o post onde Felipe Araújo comparou cliques de seu filho Miguel com fotos antigas

dele:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Araújo (@felipearaujocantor)

Felipe Araújo lança segunda parte do Clube do Araújo

No último dia 14, estreou no Globoplay a segunda parte da docussérie Clube do Araújo, projeto musical de Felipe Araújo que conta com participações especiais, entre elas de Neymar Jr., Vinícius Junior, Thiaguinho, Ferrugem e Turma do Pagode.

"Estou muito feliz com lançamento da segunda temporada do Clube do Araújo. Esse projeto tem a minha cara e que mistura minhas três paixões: sertanejo, futebol e pagode. Vai ser mais um sucesso", contou ele, celebrando a estreia.

