Felipe Araújo festeja a segunda parte do Clube do Araújo

Felipe Araújo fala sobre as participações especiais na segunda parte do docussérie Clube do Araújo, no Globoplay

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 15h44

O cantor Felipe Araújo está animado com a segunda parte do docussérie Clube do Araújo, no Globoplay, que chega à plataforma nesta quinta-feira, 14. O projeto conta com as participações de Neymar Jr, Vinicius Junior, Gabriel Jesus, Péricles, Thiaguinho, Ferrugem, Arthur Melo e Turma do Pagode.

“Estou muito feliz com o lançamento da segunda temporada do Clube do Araújo. Esse projeto que tem a minha cara e que mistura minhas três paixões: sertanejo, futebol e pagode. Vai ser mais um sucesso”, disse ele.

O público ainda poderá conferir momentos intimistas do cantor com seus amigos, imagens da gravação da grande festa e do projeto Clube do Araújo no Mineirão.