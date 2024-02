Felipe Araújo emociona ao falar sobre descoberta de autismo do filho: "É amor"

Felipe Araújo revela detalhes do diagnóstico de autismo do filho e agradece apoio da esposa, a psicóloga Carol Marchezi

No último final de semana, Felipe Araújo emocionou ao compartilhar detalhes de sua vida pessoal durante uma entrevista com Eliana, no SBT. O sertanejo relembrou a descoberta do autismo de seu filho, Miguel. Ele também agradeceu o apoio de sua esposa, a psicóloga Carol Marchezi, que desempenha um papel fundamental no tratamento do menino.

Irmão do saudoso Cristiano Araújo (1986-2015), Felipe lembrou que o pequeno foi diagnosticado quando tinha apenas um ano: “Quando a gente recebeu o diagnóstico de autismo do Miguel, inclusive, foi um acerto muito grande da mãe do Miguel, por ser psicóloga e por trabalhar na área também”, ele contou que a esposa foi a responsável pela descoberta.

Em seguida, o sertanejo compartilhou como a família se dedicou para proporcionar o melhor cuidado ao menino: “Quando a gente recebeu o diagnóstico, ele tinha 1 ano e 8 meses, foi muito cedo e isso possibilitou que a gente começasse mais cedo todos os tratamentos e todos os estímulos, isso foi muito importante para o desenvolvimento do Miguel”, disse.

Felipe ainda contou o motivo pelo qual escolheu revelar o diagnóstico publicamente: “A gente decidiu falar mais abertamente sobre isso para conscientizar os pais e várias mães pelo Brasil e mundo afora, que às vezes não aceitam, que ficam na negação do diagnóstico e mostrar para todo mundo que autismo é amor’”, o cantor explicou.

Por fim, o cantor se derreteu pelo herdeiro: “O Miguel é a criança mais carinhosa e mais perfeita do mundo e a gente veio para tentar quebrar esse tabu, porque quanto mais cedo a criança for estimulada e passar todos os tratamentos, melhor para o futuro dessa criança quando ela tiver adulta”, disse emocionado.

Felipe Araújo celebra aniversário do filho:

Vale lembrar que Miguel completou cinco aninhos há poucos dias, por isso, Felipe Araújo usou as redes sociais para comemorar o aniversário do pequeno, que também ganhou uma festa dos papais babões. Em seu perfil no Instagram, o cantor postou alguns registros do herdeiro e se derreteu novamente ao falar sobre como o menino mudou a sua vida.

"Há 5 anos atrás eu fui apresentado a um amor que eu nem sabia que existia. Minha vida ganhou cor. Meu pequeno Miguel chegou e me mostrou o que era o amor no mais puro significado da palavra. Feliz aniversário, meu filho. Papai te amo mais do que tudo nesse mundo", declarou o artista na legenda da publicação; veja as fotos da festinha de Miguel.