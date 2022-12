Emanuelle Araújo desabafa sobre a morte da sobrinha de oito anos: “Dilacerante”

Quase dois meses após anunciar morte de Sofia, Emanuelle Araújo desabafa sobre saudade e consola a mãe

Emanuelle Araújo (46) usou as redes sociais para desabafar sobre como tem sido os dias da família sem a presença da sobrinha, Sofia, que faleceu com apenas oito anos de idade, há quase dois meses.

A mãe da atriz, Noélia Borges, completou mais um ano de vida e ela decidiu fazer uma homenagem, no entanto, contou foi um dia difícil, já que a saudade da pequena ficou mais evidente neste fim de ano.

“Mãe. Eu sei que é um aniversário triste. Tem sido dilacerante passar os dias sem Sofia. Ainda mais com a proximidade do Natal. Porém, mãe, quero te contar que estes últimos meses que estive grudada ao leito dela em seus últimos suspiros, eu não vi só as chagas e dores”, iniciou ela.

“Vi a força, a energia vital, a luz e beleza de nossa Sofi. E esta beleza é ancestral. Esta beleza é sua, mãe. É da minha vó, do nosso feminino potente, unido à toda força do feminino lindo da família de Liu, minha cunhadinha e mãe tão amorosa”, escreveu.

"Sofia mora em nós e o seu sorriso é o nosso sorriso. Obrigada por esse legado feminino tão bonito que pude me conectar fortemente junto a passagem de Sofia. Foi ali que reconheci de fato nossa força. E isso agora é para sempre. Te desejo toda a saúde e luz que você merece. Temos, sim, muito o que celebrar! Parabéns, minha mãe. Obrigada por tudo", finalizou.

Emanuelle Araújo lamenta morte da sobrinha: ''Dor de rasgar o peito''

Sofia já estava internada há um tempo, sendo tratada após descobrir uma cardiopatia congênita. Com uma foto ao lado da garota, Emanuelle Araújo contou a triste notícia e desabafou sobre ter perdido a sobrinha tão jovem.

"Amor para todo o sempre. Minha Pequena Flor. Essa dor de rasgar o peito nunca será maior do que meu amor por você. Obrigada obrigada obrigada obrigada obrigada obrigada . Descanse e Renasça, minha sapeca. Você merece a eternidade de todas as alegrias e doces travessuras dignas do seu espírito. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Toda a minha gratidão à todas as mensagens e carinho que temos recebido. É impressionante como esta energia de amor nos conforta. Nossa Gigante Pequena Flor, está em paz", declarou a famosa.