Éder Militão faz tatuagem em homenagem a sua filha, Cecilia, de 1 ano, e compartilha o resultado incrível em suas redes sociais; veja como ficou!

O jogador de futebol Éder Militão adicionou mais uma obra de arte ao seu corpo. Nesta sexta-feira, 8, o atleta do Real Madrid compartilhou uma tatuagem que fez em homenagem a sua filha, Cecilia, de 1 ano, fruto de seu antigo relacionamento com Karoline Lima.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Militão compartilhou o resultado da tattoo, feita em sua perna, com seus seguidores. Na foto, ele mostra o rosto da herdeira, representado por um desenho realista, com muito sombreamento. O paizão ainda fez questão de adicionar o nome de Cecilia na tatuagem.

Foto: Reprodução / Instagram

A pequena é fruto do relacionamento entre o jogador da Seleção Brasileira e a influenciadora Karoline Lima. Os dois viveram um romance em 2021 e chegaram a morar juntos em Madrid, cidade onde o jogador mora para atuar no futebol europeu. O namoro chegou ao fim pouco antes do nascimento de Cecilia, quando Karoline descobriu traições de Militão durante sua gravidez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eder Gabriel Militao (@edermilitao)

Neymar chama atenção ao surgir com relógio caríssimo

Na última quinta-feira, 7, outro craque da Seleção Brasileira chamou a atenção das redes sociais. Em seus stories do Instagram, Neymar Jr esbanjou luxo ao exibir um relógio caríssimo em novas fotos.

No clique, o jogador de futebol aparace com o acessório da marca Jacob & Co. Casino Tourbillon, avaliado em 280 mil dólares, aproximadamente R$ 1,3 milhão. O modelo, protegido por um cristal de safira e com acabamento polido em ouro rosa 18 quilates, conta com um jogo de roleta. Além disso, a peça é rara, já que foram produzidas apenas 101 unidades.

Vale lembrar que Neymar, que é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas, e de Mavie, de cinco meses, da relação com a influencer Bruna Biancardi, adora jogos de cassino, e o mais praticado por ele é o poker. O atleta, inclusive, participa constantemente de torneios da modalidade e sempre compartilha suas vitórias com os fãs das redes sociais.

