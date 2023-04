Day Mesquita posta cliques encantadores do filho e do sobrinho juntos: "Amo demais"

A atriz Day Mesquita se derreteu ao postar nas redes sociais fotos do sobrinho, Cauã, e do filho, Dom, juntos

A atriz Day Mesquita explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar dois cliques encantadores de seu filho e afilhados juntos.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, Cauã Mesquita, que também é afilhado da artista, e Dom, aparecem deitados na cama, enquanto o pequeno ganha carinho do primo.

Day ainda aproveitou os registros para celebrar duas datas especiais, já que nesta quarta-feira, 26, seu Cauã completou oito anos de vida, e Dom, fruto de seu relacionamento com Pedro Saeyes, fez sete meses de vida.

"Amor de dinda e amor de mãe. Um completando 8 anos hoje e o outro 7 meses! Amo demais!", escreveu a atriz, se derretendo pelo momento fofo.

Os fãs da famosa encheram a postagem de elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Que amor", declarou outra. "Feliz aniversário, Cauazinho e feliz 7 meses Dom príncipe", comentou uma fã. "Viva os 7 meses do pequeno Dom, e os 8 anos do Caua", falou mais uma.

Confira as fotos do filho e sobrinho de Day Mesquita:

Problema de saúde do filho

Em entrevista exclusiva à CARAS, Day falou sobre um problema de saúde que o filho enfrentou após o nascimento. Ela explicou que o menino precisou voltar ao hospital e chegou a ficar cinco dias internado para tratar um quadro de icterícia.

"Nós ficamos muito assustados, pois não sabíamos o que ia acontecer. Era para ser só um banho de luz e virou internação, soro na veia, coleta de sangue... Ele é tranquilinho e foi superbem, mas eu e o Pedro ficamos com o coração apertado", relembrou.

A atriz também falou sobre a nova rotina com o filho. "Acho que sou superprotetora, mas estou tentando cumprir meu papel com leveza, até para que Dom entenda, desde pequeno, que eu estou ao seu lado, mas ele tem o próprio espaço e tempo", explicou.

