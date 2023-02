Daiana Garbin encanta ao mostrar momento fofo ao lado da filha com Tiago Leifert: ''Como cresceu''

Escritora Daiana Garbin posta fofo rara de passeio com a herdeira Lua e os seguidores ficam impressionados com o crescimento da menina

Nesta sexta-feira, 24, a jornalista Daiana Garbin (41), mulher de Tiago Leifert (42), encheu seu feed de amor ao compartilhar um momento encantador ao lado da filha.

Em seu perfil no Instagram, a mamãe coruja mostrou um passeio com Lua, de dois anos. Na imagem, ela aparece de costas, de mãos dadas com a pequena, que surgiu usando um vestido branco estampado de frutinhas.

"Minha menina!", se derreteu a escritora ao legendar a publicação. Os seguidores ficaram chocados com o crescimento da herdeira de Daiana e Leifert. "Duas meninas lindas!", "Como ela cresceu, Daiana!", "Fofura! Que grande ela está", "Sua menina está grande", "Está crescendo", "Que amor está Lua", "Que Deus abençoe com muita saúde, lindas", disseram os fãs.

Lua nasceu em novembro de 2020 e está em tratamento contra um câncer raro nos olhos, o retinoblastoma. Daiana Garbin e Tiago Leifert anunciaram a doença da filha em janeiro de 2022 em vídeo nas redes sociais.

Confira a foto de Daiana Garbin com Lua:

Daiana Garbin faz alerta no Dia Mundial do Câncer e lembra diagnóstico da filha

Daiana Garbin, esposa do jornalista Tiago Leifert, decidiu fazer um alerta para seus fãs recentemente. Conhecido como o Dia Mundial do Câncer, a apresentadora relembrou como foi com a filha Lua, falando sobre o acompanhamento médico para um diagnóstico precoce.

Lua foi diagnosticada antes mesmo de seu primeiro aninho de vida, com um câncer raro que é conhecido como retinoblastoma. Ele tem um tumor nos olhos, que costuma ser mais comum em crianças. Atingindo a retina, ele faz com que a pupila fique branca.

“Hoje é o dia Mundial do Câncer. A doença é relativamente rara na infância e, no estágio inicial, os sintomas podem ser facilmente confundidos com outras doenças pediátricas. Entretanto, há vários sinais que podem indicar alerta aos pais e pediatras: febre sem causa aparente ou doença que não melhora, dor de cabeça frequente acompanhada de vômito, alteração repentina de visão, reflexo branco (olho de gato), nódulo ou inchaço incomum e manchinhas vermelhas na pele”, começou escrevendo na legenda da postagem.

