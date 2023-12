Cresceu muito! Andressa Ferreira choca ao mostrar o filho

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, choca ao exibir registros do filho Bento todo estiloso; garoto impressionou com seu tamanho

A esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, encantou ao postar novas fotos em sua rede social mostrando como seu único filho com o amado, Bento Miranda, de 4 anos, cresceu muito. Nesta quinta-feira, 07, a modelo revelo os registros e chamou a atenção.

Na publicação, a nora da cantora Gretchen fez um resumo de seus últimos dias e o pequeno conseguiu ser destaque. Todo arrumado, o garoto esbanjou beleza e muito charme.

"As últimas fotos do rolo de câmara… últimos dias… intensos… como está sendo seu final de ano?", escreveu a influenciadora na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a família de elogios. "Bento lindo demais", admiraram. "Que coisa mais linda", babaram outros.

Ainda nos últimos dias, Andressa ferreira postou um vídeo exibindo seu físico bem sarado e usou os momentos treinando muito na academia para rebater as suposições de ter feito plásticas para alcançar a forma musculosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Miranda (@andressaferreiramiranda)

Andressa Ferreira rebate sobre ter casado com uma pessoa transgênero

A modelo Andressa Ferreira foi questionada mais uma vez por uma pessoa em sua rede social sobre a escolha de ter casado com pessoa transgênero, o vereador Thammy Miranda. "Se você gosta de homem, por que não casou com um de verdade? Porque Thammy é uma mulher e não um homem", afirmou a pessoa ignorando o fato do filho de Gretchen ser transgênero e ter passado por uma transformação.

Bem decidida e sem titubear, Andressa Ferreira logo rebateu à afirmação enaltecendo seu marido e o defendendo da crítica. "Escolhi um homem de verdade, não um pin** de verdade e olha que eu já fui solteira, já transei com muitos homens por aí, muitos não sabem por onde começar, parei aqui, porque sabe fazer direitinho", deu a entender que o vereador a deixa muito satisfeita.