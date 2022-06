Combinando biquínis, Deborah Secco e a filha fazem coreografia em vídeo

Atriz Deborah Secco fez vídeo dançando com Maria Flor e encantou

CARAS Digital Publicado em 19/06/2022, às 18h24

A atriz Deborah Secco (42) encantou ao compartilhar mais um vídeo dançando com a filha em sua rede social.

Neste domingo, 19, a famosa apareceu fazendo uma coreografia com Maria Flor (6) e chamou a atenção ao surgir com o biquíni da mesma estampa que a herdeira.

"Era eu que ensinava ela a dançar… Hoje é ela que me ensina…", falou sobre a herdeira ter crescido e aprendido a habilidade.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a dupla. "Lindas, vocês são demais", falaram. "Arrasaram", aprovaram outros.

Ainda nos últimos dias, Deborah Secco deixou os seguidores babando com a fofura de Maria Flor vestida de caipira. Toda caracterizada para a festa junina, a pequena arrancou elogios na rede social com seu look temático.

Deborah Secco faz coreografia com a filha; veja: