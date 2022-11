Carol Dias se derrete ao mostrar passeio com a filha: "Amor da mamãezinha"

Carol Dias, esposa do ex-jogador Kaká, encantou ao mostrar uma sequência de cliques de seu passeio com a filha mais velha

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 10h00

Carol Dias (27) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequência de cliques fofos com a filha, Esther (2), fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Kaká (40).

Neste domingo, 6, a modelo publicou no feed do Instagram alguns registros do passeio que fez com a herdeira. Nas primeiras imagens, a menina aparece fazendo carinho em um cavalo, depois, ela surge passeando em um potro.

A mamãe coruja se derreteu ao dividir o momento com os fãs. "Amor da mamãezinha", disse a influenciadora digital na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com os cliques. "Fofinha", disse uma seguidora. "É uma bonequinha", escreveu outra. "Que princesinha mais linda", falou uma fã.

Vale lembrar que Carol Dias está grávida pela segunda vez. Recentemente, ela mostrou a barriguinha grávida de quase seis meses ao surgir usando um conjuntinho de calcinha e top pretos. "Quase 6 meses de muito amor! Eu amo ser mãe!", escreveu ela.

Confira as fotos da filha de Carol Dias:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina (@diasleite)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!