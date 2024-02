Carol Dantas abre álbum de fotos com filhos de Neymar Jr em Barcelona

Carol Dantas, mãe do filho de Neymar Jr, abre álbum de fotos dos dias que passou com os dois filhos do jogador em Barcelona, na Espanha

A influenciadora digital Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, filho de Neymar Jr, passou alguns dias na companhia da ex-namorada do jogador de futebol, Bruna Biancardi, e sua filha, Mavie, de 4 meses. Nesta quarta-feira, 28, ela abriu o álbum de fotos dos dias que a família passou junta em Barcelona, na Espanha.

Em seu perfil oficial do Instagram, Carol compartilhou duas publicações com fotos da visita em sua casa na Europa. Nos cliques, ela apareceu em diversos momentos fofos com Mavie, incluindo fotos de suas mãozinhas juntas, além de vários registros dos filhos do craque da Seleção Brasileira juntinhos.

A família apareceu se divertindo na neve, com direito a visita de outros amigos, como o jogador Marquinhos e sua esposa Carol Cabrino, além dos filhos do casal, Maria Eduarda, de 5 anos, Enrico, de 3, e Marina, de 10 meses, que brincaram com Davi Lucca e Mavie.

Bruna Biancardi e sua filha estão em Barcelona para a primeira viagem internacional da bebê. Segundo a influenciadora, ela prometeu para o filho de Neymar que levaria a irmã para conhecer sua casa na Espanha como sua primeira vez fora do Brasil.

"Prometi para o irmão dela que a primeira viagem seria para Barcelona. Fizemos uma surpresa para ele e aqui estamos, prontas para vivermos dias maravilhosos com essas companhias que amamos!", declarou Bruna ao chegar no país.

Neymar se derrete ao mostrar momento fofíssimo dos filhos na Espanha

Na última segunda-feira, 26, o jogador de futebol Neymar Jr esteve com seus filhos, Davi Lucca, de 12 anos, e a pequena Mavie, de quatro meses, que está em Barcelona, na Espanha, na companhia de sua mãe, Bruna Biancardi.

No vídeo compartilhado através dos Stories do craque, Davi surge segurando Mavie nos braços. Ao longo da gravação, o primogênito do atleta consegue arrancar algumas risadas da pequena enquanto paparica a irmãzinha. Na legenda da publicação, Neymar colocou uma sequência de emojis com corações nos olhos.

