Carol Castro se derrete ao surgir em clique raro ao lado da filha: "Amor sem filtro"

A atriz Carol Castro encantou os seguidores ao compartilhar um clique agarradinha com a filha, Nina

Carol Castro (38) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro ao lado da filha, Nina (5), fruto de seu relacionamento com Felipe Prazeres, de quem se separou em 2019, após três anos de união.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a atriz aparece agarradinha com a herdeira, após ficar longe da menina por causa do trabalho, e se derreteu pelo momento.

"Amor sem filtro!!! Matando as saudades… Esse abraço é meu LAR. Como é bom chegar em casaaaaaaaaaaahhhhh", escreveu ela na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu uma chuva de curtidas e elogios. "Uma princesa linda", disse uma seguidora. "Que amor mais lindo", comentou outra. "Que lindas. Que Deus abençoe e proteja vocês sempre", desejou uma fã.

Confira a foto de Carol Castro com a filha, Nina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

29 anos de carreira

Carol Castro decidiu usar suas redes sociais para celebrar seus 29 anos de carreira. Para isso, a atriz publicou um vídeo onde compara uma foto sua ainda criança, com uma série de fotos e vídeos onde ela aparece modelando, com diferentes estilos, cabelos e visuais. "…29 anos de carreira… toda original de fábrica, pelo menos ainda…e com a minha criança interior sempre viva! Seguimos… e de preferência, como o vinho!", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!