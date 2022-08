Carol Castro celebra 29 anos de carreira com vídeo especial: ''Com a minha criança interior sempre viva!''

Carol Castro publicou um vídeo especial em suas redes sociais para celebrar os seus 29 anos de carreira

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 14h00

Nesta quarta-feira, 24, Carol Castro (38) decidiu usar suas redes sociais para celebrar seus 29 anos de carreira. Para isso, a atriz publicou um vídeo onde compara uma foto sua ainda criança, com uma série de fotos e vídeos onde ela aparece modelando, com diferentes estilos, cabelos e visuais.

Na legenda, ela falou com carinho do momento, celebrando esse dia especial: "…29 anos de carreira…toda original de fábrica, pelo menos ainda…e com a minha criança interior sempre viva! Seguimos…e de preferência, como o vinho!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Parabéns maravilhosa!", disse um. "Poderosa!", falou outro. "Com um talento inspirador! Maravilhosa!", escreveu um terceiro.

Confira o vídeo que Carol Castro fez para celebrar o seus 29 anos de carreira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

Carol Castro celebra aniversário da filha, Nina

Recentemente, Carol Castro celebrou o aniversário da herdeira, Nina, fazendo uma linda festinha temática do filme Encanto, da Disney, com direito à decoração colorida, balões e bolo personalizado.

"Tenho nem palavras. 5 anos do maior amor do universo! Ninoca, pipoca. A todos os envolvidos e presentes, muito obrigada!!! Foi lindo", escreveu Carol na legenda do post que fez para mostrar detalhes da celebração.

