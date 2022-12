Carmo Dalla Vecchia se emociona com apresentação de sapateado do filho: ''Lembrei do meu pai''

Ator Carmo Dalla Vecchia chora ao ver o filho, Pedro, do relacionamento com João Emanuel Carneiro, no palco e emociona com relato

O ator Carmo Dalla Vecchia (52) encheu seu feed de amor e emocionou os seguidores ao compartilhar um momento encantador da vida do filho!

O intérprete de Alfredo na novela das sete da TV Globo, Cara e Coragem, contou que o herdeiro, Pedro, de 3 anos, pediu para fazer aula de sapateado. Ao publicar um vídeo em seu perfil no Instagram, o famoso disse que o pequeno se sentiu inseguro para se apresentar e fez um relato emocionante sobre a paternidade.

Ao final do registro, Carmo apareceu chorando após a apresentação do garotinho, que é filho dele com o autor de novelas João Emanuel Carneiro, como Avenida Brasil, Da Cor do Pecado, e a primeira novela original do Globoplay, Todas As Flores.

"Quando Pedro pediu para fazer aula de sapateado, eu fiquei um pouco grilado se ele tava fazendo aquilo por influência minha ou se era o prazer dele que tava falando. Eu sempre deixei muito claro que se em algum momento ele não quisesse mais bastava me dizer. Semana passada teve apresentação da escola e no penúltimo ensaio ele resolveu não entrar em cena e entendi tudo. Tava cansado, com medo e ninguém melhor do que eu sabe o que é ter medo de palco", iniciou ele.

"Chegou no dia da apresentação e dez minutos antes de se apresentar, a babá me mandou mensagem no celular dizendo que ele desistiu e estava pedindo por mim e fui buscá-lo na coxia. Vi que as outras alunas mais velhas que eram mães e iriam se apresentar no palco ficaram esperando minha reação. Eu agarrei ele nos meus braços, ri muito e disse que não tinha problema algum, que iria ser exatamente do jeito que ele desejava e as mães me sorriram. Falei que era normal ter medo, mas perguntei se ele não preferia ficar na coxia assistindo e se desse vontade ele entraria", continuou.

"Foi o que combinamos e fizemos, chegou na hora dele entrar ele olhou pra mim e eu disse vai filho, vai se divertir… e ele foi. Acho que se sentiu seguro com o pai presente. Lembrei do meu pai e tive a chance de curar a mim com meu filho ao lado. Vi meu filho feliz e de uma maneira serena agradeci ao meu pai por mim e pelo Pedro e agradeci a chance de estar ao lado dele nesse momento. Obrigado!", finalizou Carmo Dalla Vecchia.

"Que emoção! Você é demais, amigo! Que benção esse encontro", babou Nanda Costa nos comentários. "Chorando com você e sorrindo com o Pedro no palco", disse Fátima Bernardes. "Ai que lindo! Chorei", falou Cacau Protásio. "Eu choro muito com vocês dois, seus lindos!", comentou Bianca Bin.

Carmo Dalla Vecchia fala da reação do marido após declaração ao vivo

Recentemente, o ator Carmo Dalla Vecchia participou do programa da Globo, Conversa com Bial, apresentado pelo jornalista Pedro Bial (64). Durante sua participação, Carmo relembra a declaração que fez ao vivo durante uma das suas participações no Super Dança dos Famosos.

Durante o programa, o ator afirmou seu amor ao filho, Pedro, e pelo marido, o autor e roteirista João Emanuel Carneiro. A ocasião em questão, foi a primeira vez em que Carmo Dalla Vecchia falou publicamente sobre seu relacionamento. "Talvez tenha sido uma transformação na minha vida. O desejo de querer falar sobre esse assunto há muito tempo. Talvez a pandemia, a perda de pessoas muito queridas na minha vida. O incômodo que me gerou a quantidade de perguntas perguntando que tipo de mulher eu gostava, mesmo sabendo que eu era gay”, explicou durante o Conversa com Bial.

“Isso não foi uma grande questão, não foi um problema dentro de casa, mas ele me disse: ‘olha, você fez o meu ‘outing’ sem eu ter pedido, mas tudo bem’", falou ainda.

