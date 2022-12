Carmo Dalla Vecchia mostra filho triste olhando os presentes de natal

O ator Carmo Dalla Vecchia publicou a foto na manhã desta terça-feira, em seu perfil do Instagram

O ator Carmo Dalla Vecchia (51) publicou uma foto do seu filho, Pedro (03), compenetradíssimo nos presentes embaixo da árvore de natal e encantou seus seguidores nas redes sociais.

"ERRO: aviso aos pais de primeira viagem. Nunca depositem o presente do seu filho na arvore antes do dia de Natal. Crianças vem com visão raio-X para brinquedos e deprimem. Isso não vem no manual delas ao nascer", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs do ator se compadeceram da curiosidade do garotinho. "Tadico", "Oh dó!", "Ah não! Dê esse e compre outro", "Até eu que sou adulta ficaria curiosa!", "A carinha dele olhando...", comentaram alguns internautas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carmo Dalla Vecchia (@carmodallavecchia)

Carmo Dalla Vecchia critica Fifa por sediar Copa no Catar: "convidados são intimidados"

Carmo Dalla Vecchia criticou a escolha da FIFA de deixar que a Copa do Mundo fosse sediada no Catar, país conhecido por ter uma política homofóbica. Assumidamente homossexual, ele fez um vídeo questionando diversos pontos e publicou no Instagram.

“Você iria a uma festa onde não é bem-vindo e onde pessoas como você não são bem-vindas? Onde os convidados são intimados a se calarem? E se o anfitrião dessa mesma festa te tolerasse, te suportasse, desde que você se condicionasse ao que eles chamam de cultura? E isso é sobre ir contra características básicas do seu estar no mundo?”, iniciou ele.

“E se você soubesse que antes de chegar, e após sair, desta mesma festa irão hostilizar pessoas por amarem do mesmo jeito que você ama? É isso que está acontecendo agora na Copa do Mundo no Catar, a primeira conta no Oriente Médio. Consideram que homossexuais, como eu, têm danos mentais, ou seja, ser gay, lésbica, trans, no Catar, dá cadeia e é altamente reprimido”. continuou.