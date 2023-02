Camilla Camargo divide momento fofo ao lado dos filhos e encanta os fãs: "Amor maior"

A atriz Camilla Camargo encantou os fãs ao postar um registro ao lado dos filhos, Joaquim e Julia

Camilla Camargo(37) explodiu o fofurômetro ao compartilhar um clique fofo ao lado dos filhos, Joaquim (3) e Julia (1), fruto de seu relacionamento com Leonardo Lessa.

No registro publicado no feed do Instagram nesta quinta-feira, 2, a atriz surge deitada no colo da filha caçula e olhando para ela, enquanto o primogênito está deitado em seu peito.

Já na legenda, Camilla agradeceu pela vida dos herdeiros e se declarou. "Obrigada meu Deus #filhos #maededois #amormaior", escreveu a artista na publicação.

Os internautas se derreteram pelo registro nos comentários. "Lindos", disse uma seguidora. "Que crianças lindas", escreveu outra. "Muita fofura", comentou uma admiradora. "Que família mais linda", falou mais uma. "Quanto amor! Deus os abençoe abundantemente que o caminho desses meus amores sejam de Luz", desejou uma fã.

Confira a foto de Camilla Camargo com Joaquim e Julia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Cliques de biquíni

A atriz Camilla Camargo agitou as redes sociais ao mostrar fotos de suas férias na Bahia. Ela estava hospedada em um resort e registrou um momento de relaxamento nas redes sociais. Nas fotos, a musa apareceu só de biquíni fininho enquanto descansava no jardim do local e deixou à mostra o seu corpo definido e a barriguinha sarada. "As duas primeiras fotos são de agora, as duas últimas de 201", disse ela na legenda.

