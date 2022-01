Após polêmica sobre dieta de Arthur Aguiar, Maíra Cardi dá detalhes da alimentação da filha

Maíra Cardi revela detalhes da dieta saudável de Sophia, sua filha de 3 anos com Arthur Aguiar, e chama atenção da web

CARAS Digital Publicado em 29/01/2022, às 15h25

Nesta sábado, 29, Maíra Cardi (38) divertiu seus seguidores ao compartilhar um vídeo divertido com Arthur Aguiar (32) e sua filha, Sophia (3), antes do confinamento do ator.

A influenciadora aproveitou a gravação, em que fala sobre a alimentação da filha, para explicar aos fãs que a pequena tem uma dieta super saudável e é permitida comer de tudo.

“Sim, a Sophia come pão sim, come doces e também biscoito, porém tudo saudável, sem açúcar e sem glúten, aqui em casa cuidamos muito da nossa saúde em primeiro lugar e por esse motivo escolhemos não dar açúcar nem glúten assim como orienta a pediatra, mas ela não sente falta de nada porque come tudo do saudável!”, escreveu a morena.

“Com a mamãe ela come folhas e frutas, com o papai, biscoitos e pães saudáveis! Todos os filhos têm uma coisa que faz só com a mamãe e outra que faz só com papai!”, completou ela na legenda do post.

Recentemente, a coach nutricional causou polêmica na web ao reclamar de Arthur Aguiar, confinado no BBB22, comendo pão após todo o seu esforço em melhorar o porte físico do galã para o programa.