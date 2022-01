Maíra Cardi fala sobre alimentação de Arthur Aguiar no BBB22: "Traição em rede nacional"

Maíra Cardi brincou sobre a alimentação do marido Arthur Aguiar, que está no BBB22

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 12h52

A coach do emagrecimento, Maíra Cardi (38) voltou a falar sobre a alimentação do maridão, Arthur Aguiar (32), que está confinado no BBB22.

Nos stories, Maíra compartilhou um vídeo de Arthur falando sobre o que comeu na festa, nesta madrugada:"Comi lasanha, comi empadão. Comi carne, batata baroa, comida japonesa", contou o ator para Lucas.

E a coach que levou uma bronca de Daniel Cady, entrou na brincadeira e escreveu: "Juro que eu não imaginava essa traição em rede nacional. Comendo a gastronomia inteira meu amor? Será que dou mais uma chance dessa vez?", escreveu.

Recentemente, Maíra deu uma bronca no ator após ver ele comendo pão, mas agora ela entrou na brincadeira e aceitou os memes sobre a situação.

"Tá vendo, vocês tinham razão que eu ia acabar sendo traída em rede nacional, ele tá comendo a gastronomia inteirinha, tô arrasada", completou.

E claro, os espectadores do reality brincaram nas redes: "Arthur sou eu em qualquer festa", comentou um. "Ele entrou no BBB pra comer", escreveu outro. "Agora toda vez que eu como pão eu lembro do Arthur Aguiar", brincou o terceiro.

Maíra Cardi fala sobre alimentação de Arthur Aguiar: