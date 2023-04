Virginia Fonseca cancela viagem internacional após descobrir proibição: “Não tenho como”

Influenciadora digital Virginia Fonseca foi pega de surpresa com proibição na China e precisou desmarcar viagem de última hora

A influenciadora digital Virginia Fonseca (24) fez uma live em suas redes sociais no último domingo, 16, e revelou que estava planejando viajar para China com a família, mas precisou mudar os planos de última hora após descobrir uma norma. Acontece que o Instagram, principal plataforma de trabalho da empresária, é proibido no país.

A mãe de Maria Alice (2) e Maria Flor ficou 12 horas em live na rede social para divulgar os produtos de sua marca de beleza. Mas além de comentar sobre as maquiagens, Virginia também fez algumas revelações inusitadas sobre sua vida pessoal, incluindo o cancelamento da viagem.

Segundo a noiva do sertanejo Zé Felipe (24), seu plano inicial era passar uma longa temporada no país, durante 20 dias, mas assim que descobriu a proibição, cancelou a viagem imediatamente, para não correr o risco de ficar sem acesso ao Instagram: "Quando me disseram que lá não pode Instagram, cancelei na hora. Não tenho como ficar sem rede social”, a loira lamentou.

Além da plataforma de fotos, outras redes sociais também são proibidas na China, como Facebook, Twitter e Youtube. Portanto, durante a viagem, Virginia teria que usar uma rede virtual privada para manter seus mais de 40 milhões de seguidores, apenas no Instagram, atualizados sobre os detalhes de sua vida.

