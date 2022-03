Danilo Nogy revela que está construindo mansão e celebra conquista: ''Um sonho''

Danilo Nogy, criador do Canal 90, revela detalhes sobre sua nova mansão no interior de São Paulo e celebra conquista

Redação Publicado em 10/03/2022, às 13h09

Fundador e apresentador do Canal 90, o youtuberDanilo Nogy (32) está construindo uma mansão em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

A expectativa é de que o produtor de conteúdo, a mulher e os dois filhos – um menino de 5 anos e uma menina de 1 ano – se mudem ainda em 2022. Localizada em um condomínio de luxo, a mansão, quando pronta, deverá ter 500 metros quadrados.

A casa é um conceito aberto, com automação completa, dispondo de área gourmet, telão e piscina. Também terá um grande estúdio para gravações.

Há alguns dias, o escritor compartilhou no Instagram algumas fotos da construção ao lado da família e celebrou a conquista: “A obra está a todo vapor”, diz o youtuber. “Semanalmente, visitamos a construção para ver e sonhar com cada detalhe. É incrível e gratificante construir, literalmente, um sonho, tijolo por tijolo”, acrescenta.

Canal 90, de Danilo Nogy, bate 1 bilhão de visualizações:

Criado em 2012, o Canal 90 é um espaço dedicado a celebrar e rememorar a cultura e os costumes da última década do século 20. Prestes a completar dez anos no ar, o canal, recentemente, bateu a marca simbólica de 1 bilhão de visualizações no YouTube.

Somando mais de 4,4 milhões de seguidores, é um dos maiores canais no segmento nostalgia em todo o mundo: “Agradeço aos noventistas [como os seguidores do canal são chamados] por me ajudarem a realizar esse sonho. Sem tantas pessoas apaixonadas pelos anos 1990 como eu, isso não seria possível”, destaca ele.

Além do canal, Nogy já demonstrou sua paixão pelo período no livro Como Eu Sobrevivi aos Anos 90. Lançada em 2018, a obra figurou entre as mais vendidas da Amazon.