Os signos de 6 dos homens mais ricos do mundo e o que o mapa astral diz sobre eles

Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates estão na lista dos homens mais ricos do mundo e você vai saber quais são os signos deles e a influência na personalidade de cada um

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 17h26

Se você acredita em astrologia, mapa astral e em todo o zodíaco, você deve saber que o signo de cada pessoa influencia na sua personalidade, no seu caminho de vida e até mesmo na sua sorte ou perspicácia para o mundo dos negócios e do dinheiro.

E para tirar a prova dos 9, a astróloga Eunice Ferreira, do site Terra, revelou quais são os signos e todas as informações sobre o mapa astral desses 6 grandes nomes, que compõem a lista dos homens mais ricos do mundo!

Como por exemplo, o Elon Musk (51), que é do signo de Câncer com ascendente em Gêmeos e Lua em Virgem. Afinal, esses signos trazem características da versatilidade, organização e do trabalho, e apenas uma Lua e Plutão em Virgem e um ascendente em Gêmeos poderiam explicar tamanha organização para lidar com um patrimônio líquido de 218 bilhões de dólares americanos.

Gautam Adani (60) também entra na lista dos mais ricos do mundo e adivinha só? Na lista do signo de Câncer também! Com Sol e Lua em signos de água e uma ambição e necessidade de fortuna incomuns, características do aspecto entre Júpiter e Plutão, Gautam acumula um patrimônio líquido de 129,8 bilhões dólares e ganha o segundo lugar no pódio dos bilionários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gautam Adani (@gautam.adani)

Você com certeza já ouviu falar de Jeff Bezos (58), conhecido por fundar e ser o CEO da Amazon. O empresário do signo de Capricórnio, com Marte e Mercúrio também em Capricórnio, mostra muita ambição e determinação. E sua Lua em Sagitário pode explicar seu amor pelo espaço e pelas viagens interestelares.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeff Bezos (@jeffbezos)

Já o francês, Bernard Arnault (73), é o atual presidente e diretor executivo da LVMH, a maior empresa de artigos de luxo do mundo e tem Sol, Vênus e Marte em Peixes. Meio contraditório, não? Mas esse fato mostra que até mesmo os signos que são guiados pela emoção podem transformar sensibilidade em sucesso material e profissional. Além disso, seu mapa astral completo, com Júpiter em Capricórnio, Lua em Touro e um Saturno em Virgem, direcionam a pessoa para o caminho da riqueza e do trabalho.

Um dos nomes mais conhecidos é o de Bill Gates (66), conhecido por fundar a Microsoft, a maior e mais conhecida empresa de software do mundo. Do signo de Escorpião, com Vênus e Saturno também em Escorpião, trazem a busca incessante por poder, fato que ganha um equilíbrio maior quando olhamos para o ascendente em Câncer, e Mercúrio e Marte em Libra, que trazem um senso natural de diplomacia e filantropia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bill Gates (@thisisbillgates)

E o último, mas não menos importante Warren Buffett, que no auge dos seus 92 anos é o principal acionista, presidente do conselho e diretor executivo da Berkshire Hathaway. Não é para menos, né? Afinal ele é do signo de Virgem com ascendente em Escorpião e Lua em Sagitário, e traz características importantes para o mundo dos negócios, como a forte intuição e desejo por poder.