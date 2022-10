Saiba as previsões das cartas para Lexa e Guimê, Angélica e Luciano e outros casais famosos

O tarólogo Victor Valentim faz algumas previsões sobre os casais que se separaram recentemente e também prevê uma crise entre um casal famoso

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 15h41

Ultimamente uma maré forte de separação e brigas atingiu muitos casais famosos o que acabou despertando a curiosidade dos internautas. Mas por que será que tantos famosos estão se separando? De acordo com o tarólogo Victor Valentim, a partir do mês de outubro, com a entrada do Sol em Escorpião, as energias ficam à flor da pele e todos estes relacionamentos são repensados, revistos e passados por meio destas energias.

O astrólogo também fez previsões em relação a alguns casais que anunciaram a separação e conseguiu prever surpresas não tão boas para o relacionamento de outros famosos, como crises no casamento, anúncio de um novo namoro e revelações bombásticas de segredos.

O que as cartas reservam para os casais famosos

Lexa e Guimê

"Lexa e Guime estão em um período de energia totalmente sensível. Pelas cartas, ambos estão em sintonias diferentes e mostraram o verdadeiro amor entre eles fazendo com que cada um seguisse seu sonho mesmo não estando juntos. Pelas cartas ambos se mostram livres e um pouco perdidos. Guimê em breve já estará iniciando um novo relacionamento e um provável casamento", disse o tarólogo Victor Valentim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

"As cartas mostram que o relacionamento já estava sendo levado de uma forma incômoda para ambos e que era chegada a hora deste término. Alguns segredos aparecem ao redor do casal que ainda podem ser revelados pela mídia como suspeitas de traições", afirmou o tarólogo Victor Valentim, e completou: "O destino dos dois foi traçado para estarem juntos por um longo período, mas o término entre ambos foi realmente definitivo e não haverá volta".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlinhos Maia🌻 (@carlinhosmaiaof)

Iza e Sérgio Santos

"Iza está em um novo momento na vida dela, querendo uma nova jornada para sua vida. Ela venceu, conseguiu conquistar muitas coisas positivas, ao lado do marido. Mas pelas cartas ela se mostra pronta e preparada para novos amores e pelas cartas pode até aparecer um relacionamento com uma mulher", afirmou o tarólogo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sérgio Santos (@sergiosantos)

Gisele Bündchen e Tom Brady

"Separação por meio de ilusões, mentiras e falsidades. Pelas cartas, já estavam passando por desavenças no relacionamento há um bom tempo. a carga energética estava mega pesada. O melhor a se fazer era cada um seguir seu próprio propósito", comentou Victor Valentim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)



O místico também fez previsões para dois casais famosos que seguem juntos. Segundo ele, o casamento de Rafa Vitti e Tatá Werneck seguirá firme, mas as cartas não dizem o mesmo de Luciano Huck e Angélica.

Angélica e Luciano Huck

Pelas cartas, uma grande surpresa aparecerá em breve para o casal no final do ano ou no primeiro semestre, causando uma grande mudança em suas jornadas, para a busca de um novo rumo. O casal precisa tomar cuidado com o que está para vir à sua frente, disse Victor Valentim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Rafa Vitti e Tatá Werneck

"O amor entre ambos continua forte e romântico, a chegada da filha trouxe ainda mais uma conexão entre ambos. Não vejo o término deles, apenas muita inveja externa do relacionamento", disse o tarólogo.